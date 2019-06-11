На нарвской границе изъяли более миллиона контрабандных сигарет

В середине мая пограничники обнаружил на Нарвском пограничном пункте более миллиона белорусских сигарет NZ 10. Груз был спрятан в грузовике.
В качестве товара были зарегистрированы электродиоды и воздушные фильтры до авто, которые находились в грузовом отсеке, упакованные в картонные коробки. При осмотре выяснилось, что в коробках вместо фильтров были лишь их каркасы, набитые контрабандой.
Заведено уголовное дело.
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