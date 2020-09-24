24.09.2020, 07:40
На мосту Раадику в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля
Вчера на мосту Раадику в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два автомобиля, в результате чего одного человека доставили в больницу.
Вчера на мосту Раадику в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два автомобиля, в результате чего одного человека доставили в больницу.
Авария произошла 23 сентября в 13.20 на мосту Раадику на Лаагна теэ, где 81-летний мужчина на легковом автомобиле Honda CR-V врезался в остановившийся спереди Peugeot 5008, которым управлял 37-летний мужчина.
Пассажирка Peugeot, 31-летняя женщина, была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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