18.03.2019, 20:45
На мосту Люкати автомобиль врезался в ограждение
Несколько читателей Delfi сообщили о ДТП на мосту Люкати, где были три полицейских машины и скорая помощь.
Несколько читателей Delfi сообщили о ДТП на мосту Люкати, где были три полицейских машины и скорая помощь.
Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что вызов поступил в 19:06. С дороги съехал автомобиль Renault и врезался в ограждение моста.
В аварии никто не пострадал. Возможное опьянение водителя устанавливается.
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