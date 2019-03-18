18.03.2019, 20:45

На мосту Люкати автомобиль врезался в ограждение


rus.delfi.ee
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Lükati tee sild
Lükati tee sildFoto: Andre Hanimägi, Pirita linnaosa valitsus

Несколько читателей Delfi сообщили о ДТП на мосту Люкати, где были три полицейских машины и скорая помощь.

Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что вызов поступил в 19:06. С дороги съехал автомобиль Renault и врезался в ограждение моста.

В аварии никто не пострадал. Возможное опьянение водителя устанавливается.

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