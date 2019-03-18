На мосту Люкати автомобиль врезался в ограждение

rus.delfi.ee EST

Lükati tee sild Foto: Andre Hanimägi, Pirita linnaosa valitsus

Несколько читателей Delfi сообщили о ДТП на мосту Люкати, где были три полицейских машины и скорая помощь.