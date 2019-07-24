24.07.2019, 16:18

На Маяка столкнулись легковой автомобиль и автобус


rus.delfi.ee
EST
Majaka tänav valmis
Majaka tänav valmisFoto: Andres Putting

Сегодня во второй половине дня на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и автобус.

В результате аварии движение общественного транспорта было нарушено в обоих направлениях.

В ходе случившегося никто не пострадал.

Полиция получила сообщение об аварии в 15 часов. В 15:45 движение было остановлено.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: