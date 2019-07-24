24.07.2019, 16:18
На Маяка столкнулись легковой автомобиль и автобус
Сегодня во второй половине дня на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Сегодня во второй половине дня на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и автобус.
В результате аварии движение общественного транспорта было нарушено в обоих направлениях.
В ходе случившегося никто не пострадал.
Полиция получила сообщение об аварии в 15 часов. В 15:45 движение было остановлено.
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