На Маяка столкнулись легковой автомобиль и автобус

Сегодня во второй половине дня на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и автобус.
В результате аварии движение общественного транспорта было нарушено в обоих направлениях.
В ходе случившегося никто не пострадал.
Полиция получила сообщение об аварии в 15 часов. В 15:45 движение было остановлено.
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
У убитой в Москве стюардессы была любопытная подработка
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
Шанса нет? Валуев на грани смерти?