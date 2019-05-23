23.05.2019, 15:10

На масляном заводе Eesti Energia тяжело пострадал рабочий

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rus.delfi.ee
EST 12
Enefit 280.
Enefit 280.Foto: Eesti Energia

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый несчастный случай на рабочем месте — на принадлежащем Eesti Energia масляном заводе Enefit280 получил ожоги 47-летний работник.

На месте происшествия побывали как спасатели, так и скорая, последняя доставила пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу.

По первоначальной информации, несчастный случай произошел, когда работники чистили котел и один работник при соприкосновении с горячей золой получил тяжелые ожоги. Пострадавший проработал в Eesti Energia 7 лет.

Для выяснения обстоятельств несчастного случая начали уголовное производство. Eesti Energia всесторонне сотрудничает с полицией, Инспекцией труда и другими соответствующими ведомствами для выяснения причин несчастного случая.

Предприятие оповестило о случившемся близких пострадавшего.

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