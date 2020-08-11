На Маардуском терминале протек 300-тонный резервуар

10 августа днем, примерно в половине второго, Спасательный департамент получил вызов в Маарду, где потек 300-тонный топливный резервуар. Выяснилось, что успело вытечь 800 литров дизельного топлива.
По предварительным данным спасателей, течь случилась по человеческой ошибке. Резервуар очистили, попутно очистили и сборник, куда в случае неисправности или какой-то другой проблемы должно было бы вытекать топливо. Но выходную трубу из сборника, по информации Спасательного департамента, оставили открытой, что при наполнении резервуара привело к утечке.
Топливо вытекло в ручей Крооди, но, по утверждению спасателей, в море оно не попало.
По словам руководителя Харьюмасского бюро Инспекции окружающей среды Тармо Техва, топливо оказалось во рву рядом с терминалом. "Инспекторы зафиксировали ситуацию, взяли с терминала и изо рва пробы топлива и начали для выяснения причин утечки производство", — сказал он 11 августа.
Спасатели для предотвращения дальнейшего загрязнения природы уложили в ров абсорбенты.
Согласно текущей оценке, опасности для окружающей среды нет.
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