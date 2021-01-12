12.01.2021, 12:44

На лесной тропе здоровья в Тюри найден труп мужчины

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Suusarada.
Suusarada.Foto: Hendrik Osula

В понедельник около 13:00 на тропе здоровья в лесу в городе Тюри был найден труп 65-летнего мужчины.

Центр тревоги получил сообщение, что на тропе здоровья лежит на земле лыжник. Прибывшие на место медики установили, что мужчина мертв.

Признаков насилия на теле обнаружено не было. Причину смерти выяснит экспертиза.

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