03.01.2021, 18:04
На Лаагна теэ попала в аварию машина скорой помощи
Сегодня вечером незадолго до 17 часов машина скорой помощи попала в аварию в Ласнамяэ на Лаагна теэ.
Сегодня вечером незадолго до 17 часов машина скорой помощи попала в аварию в Ласнамяэ на Лаагна теэ.
По первоначальной информации Департамента полиции и погранохраны, автомобиль Toyota врезался сбоку в машину скорой помощи, его водитель признал свою вину. К счастью, никто не пострадал.
Но из-за ДТП на Лаагна теэ образовалась пробка и полицейские регулировали движение.
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