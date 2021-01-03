На Лаагна теэ попала в аварию машина скорой помощи

По первоначальной информации Департамента полиции и погранохраны, автомобиль Toyota врезался сбоку в машину скорой помощи, его водитель признал свою вину. К счастью, никто не пострадал.

Но из-за ДТП на Лаагна теэ образовалась пробка и полицейские регулировали движение.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.