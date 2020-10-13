13.10.2020, 16:17

На Лаагна теэ открытым пламенем полыхает автомобиль

 (2)
EST 19
На Лаагна теэ открытым пламенем полыхает автомобиль
Скриншот из видео пользователя cannanau

Сегодня в социальной сети YouTube было опубликовано видео горящего автомобиля.

Инцидент произошел днем на Лаагна теэ в Таллинне. Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что в результате случившегося люди не пострадали. К 15:23 возгорание было ликвидировано.

По какой причине автомобиль загорелся, пока неясно.

Смотрите видео!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: