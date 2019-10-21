На кухне дома в Ляэне-Вирумаа найден труп мужчины. Подозреваемый в убийстве арестован

"В тяжелых случаях немедленная реакция имеет важное значение, так было и с этим инцидентом. Мы смогли быстро собрать на месте происшествия необходимый материал для делопроизводства и утром того же дня задержали на месте происшествия в качестве подозреваемого 46-летнего мужчину", — рассказал руководитель службы превенции и делопроизводства Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.

Согласно подозрению, подозреваемый избил 54-летнего мужчину, в результате чего тот умер на месте происшествия. Мужчине предъявили подозрение в убийстве.

"Из собранных до сих пор доказательств выясняется, что мужчина ранее был агрессивным. Вируский уездный суд согласился с прокуратурой, что предотвращение новых преступлений и обеспечение уголовного производства невозможно с более легкими мерами пресечения и поэтому арест мужчины неизбежно необходим", — пояснила помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Тийна Виру.

В воскресенье прокуратура ходатайствовала об аресте 46-летнего мужчины, и по разрешению суда его взяли под стражу на срок до двух месяцев.