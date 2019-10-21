На кухне дома в Ляэне-Вирумаа найден труп мужчины. Подозреваемый в убийстве арестован(5)
В субботу утром на кухне частного дома в волости Винни в Ляэне-Вирумаа нашли труп мужчины с признаками насилия.
В субботу утром на кухне частного дома в волости Винни в Ляэне-Вирумаа нашли труп мужчины с признаками насилия.
"В тяжелых случаях немедленная реакция имеет важное значение, так было и с этим инцидентом. Мы смогли быстро собрать на месте происшествия необходимый материал для делопроизводства и утром того же дня задержали на месте происшествия в качестве подозреваемого 46-летнего мужчину", — рассказал руководитель службы превенции и делопроизводства Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.
Согласно подозрению, подозреваемый избил 54-летнего мужчину, в результате чего тот умер на месте происшествия. Мужчине предъявили подозрение в убийстве.
"Из собранных до сих пор доказательств выясняется, что мужчина ранее был агрессивным. Вируский уездный суд согласился с прокуратурой, что предотвращение новых преступлений и обеспечение уголовного производства невозможно с более легкими мерами пресечения и поэтому арест мужчины неизбежно необходим", — пояснила помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Тийна Виру.
В воскресенье прокуратура ходатайствовала об аресте 46-летнего мужчины, и по разрешению суда его взяли под стражу на срок до двух месяцев.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
"Убийца" девочки из Саратова признался, зачем это сделал
Подмосковные врачи удалили пациенту опухоль весом 2 кг
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь