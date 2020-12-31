31.12.2020, 13:51

На кладбище в Нымме "похозяйничали" вандалы

 (1)
EST
На кладбище в Нымме "похозяйничали" вандалы
Foto: Andres Putting

Пыхьяская префектура полиции в четверг сообщила, что возбуждено производство по факту вандализма на кладбище в Нымме.

Полиция возбудила 29 декабря дело по двум основаниям.

Во-первых, в связи с тем, что на Нымме кальмисту теэ были испачканы черной краской надгробные камни, а также в связи с тем, что там были украдены несколько надгробных плит.

Читайте также: