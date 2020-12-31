На кладбище в Нымме "похозяйничали" вандалы

Пыхьяская префектура полиции в четверг сообщила, что возбуждено производство по факту вандализма на кладбище в Нымме.
Полиция возбудила 29 декабря дело по двум основаниям.
Во-первых, в связи с тем, что на Нымме кальмисту теэ были испачканы черной краской надгробные камни, а также в связи с тем, что там были украдены несколько надгробных плит.
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