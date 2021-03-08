На карьере автомобиль провалился под лед

Люди в результате инцидента не пострадали, но и после случившегося игнорировали распоряжение спасателей не выходить на лед. Спасатели сообщили о случившемся в полицию.

Поднятие автомобиля из воды должен обеспечить сам владелец.

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