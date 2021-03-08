08.03.2021, 15:18

На карьере автомобиль провалился под лед


EST
KALA JÄÄPÜÜK
Foto on illlustreerivFoto: Sven Arbet

6 марта в 14:58 центр тревоги получил сообщение о том, что на карьере Сельяметса в Пярнумаа два автомобиля выехали на лед и один из них провалился. Второй автомобиль остался на льду.

Люди в результате инцидента не пострадали, но и после случившегося игнорировали распоряжение спасателей не выходить на лед. Спасатели сообщили о случившемся в полицию.

Поднятие автомобиля из воды должен обеспечить сам владелец.

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