На карьере автомобиль провалился под лед

6 марта в 14:58 центр тревоги получил сообщение о том, что на карьере Сельяметса в Пярнумаа два автомобиля выехали на лед и один из них провалился. Второй автомобиль остался на льду.
Люди в результате инцидента не пострадали, но и после случившегося игнорировали распоряжение спасателей не выходить на лед. Спасатели сообщили о случившемся в полицию.
Поднятие автомобиля из воды должен обеспечить сам владелец.
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