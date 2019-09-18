На Канарах в тяжелую аварию попал выходец из Эстонии. Его состояние критическое

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SERGIO PEREZ, REUTERS

Вчера в южной части острова Тенерифе автомобиль сбил 51-летнего выходца из Эстонии, который находится сейчас в критическом состоянии, сообщил местный Центр по чрезвычайным ситуациям.