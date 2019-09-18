18.09.2019, 16:01

На Канарах в тяжелую аварию попал выходец из Эстонии. Его состояние критическое


rus.delfi.ee
EST
На Канарах в тяжелую аварию попал выходец из Эстонии. Его состояние критическое
SERGIO PEREZ, REUTERS

Вчера в южной части острова Тенерифе автомобиль сбил 51-летнего выходца из Эстонии, который находится сейчас в критическом состоянии, сообщил местный Центр по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел поздно вечером, в 23.36. Мужчина получил травмы головы и ног.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где он находится в критическом состоянии.

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