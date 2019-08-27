На Хийумаа семь человек заразились клещевым энцефалитом, выпив непастеризованное молоко(1)
В этом году на Хийумаа семь человек заразились клещевым энцефалитом из-за употребления непастеризованного козьего молока.
В этом году на Хийумаа семь человек заразились клещевым энцефалитом из-за употребления непастеризованного козьего молока.
Департамент здоровья напоминает, что клещевым энцефалитом можно заразиться и при употреблении непастеризованной молочной продукции: молока, йогурта, крем-сыра, сыра. Чаще всего заражение происходит через козье молоко, но были и случаи, связанные с коровьим.
Например, в 2005 году в Таллинне клещевым энцефалитом заболели 37 человек, которые выпили свежее козье молоко, которое предлагали в одном торговом центре. Поэтому стоит избегать пить подобную молочную продукцию.
Кипячение молока всего 15 секунд при температуре 75 градусов убивает в нем возбудителей болезни, и молоко становится безопасно для употребления. Однако чтобы вообще избежать заражения клещевым энцефалитом, эффективнее всего пройти вакцинирование.
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