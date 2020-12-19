На этих выходных в центре Таллинна будет ограничено движение

В связи с аварией на выходных на данном отрезке дороги будет ограничено движение сегодня и завтра. Закрыты две дорожные полосы, автобусная остановка Vabaduse väljak временно перенесена.

Предприятие Tallinna Vesi планирует закончить ремонтные работы как можно скорее и просит соблюдать движение согласно временно установленным знакам.

Tallinna Vesi приносит извинения в связи со временными неудобствами.

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