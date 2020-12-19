На этих выходных в центре Таллинна будет ограничено движение
В Таллинне рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 13 (у площади Вабадузе) из-за аварии водопровода ограничено дорожное движение.
В Таллинне рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 13 (у площади Вабадузе) из-за аварии водопровода ограничено дорожное движение.
В связи с аварией на выходных на данном отрезке дороги будет ограничено движение сегодня и завтра. Закрыты две дорожные полосы, автобусная остановка Vabaduse väljak временно перенесена.
Предприятие Tallinna Vesi планирует закончить ремонтные работы как можно скорее и просит соблюдать движение согласно временно установленным знакам.
Tallinna Vesi приносит извинения в связи со временными неудобствами.
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