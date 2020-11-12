На эстоно-российской границе задержали мужчину, сфотографировавшего пограничный столб(1)
Вчера на государственное границе задержали мужчину, который сфотографировал пограничный столб.
Вчера на государственное границе задержали мужчину, который сфотографировал пограничный столб.
11 ноября во второй половине дня в орбиту внимания пограничной службы Вярска попал человек, находившийся на приграничной территории в волости Сетомаа в Вырумаа. Прибывшие на место пограничники задержали 26-летнего мужчину, который находился прямо на границе. Позже выяснилось, что мужчина по незнанию и из любопытства подошел к пограничному столбу и сфотографировал его.
Мужчину доставили на пограничный кордон, где выписали штраф в размере 40 евро за нарушение закона о государственной границе.
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