На эстоно-российской границе задержали мужчину, сфотографировавшего пограничный столб

11 ноября во второй половине дня в орбиту внимания пограничной службы Вярска попал человек, находившийся на приграничной территории в волости Сетомаа в Вырумаа. Прибывшие на место пограничники задержали 26-летнего мужчину, который находился прямо на границе. Позже выяснилось, что мужчина по незнанию и из любопытства подошел к пограничному столбу и сфотографировал его.

Мужчину доставили на пограничный кордон, где выписали штраф в размере 40 евро за нарушение закона о государственной границе.

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