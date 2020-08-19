На Эмайыги прыгнувший в воду юноша ударился головой о дно

17 августа около 14 часов на пляж Эмайыги пришли два юноши примерно 16–17 лет. Сотрудники береговой охраны заметили, что они заплыли за буйки, обозначающие конец отведенной для купания зоны, и с разгона прыгали в воду головой вниз. Береговые охранники дали молодым людям знак, что заплывать за буйки небезопасно, а для прыжков в воду головой вниз недостаточно глубоко. Погода была хорошая, юноши остались на пляже и через некоторое время снова стали прыгать в воду на мелководье неподалеку от берега.

В 15:48 один из двух друзей после прыжка в воду почувствовал себя плохо и лег у береговой линии. Работники береговой охраны сразу позвонили по номеру вызова экстренной помощи 112 и попросили юношу не шевелиться. Молодой человек сказал, что чувствует головокружение и боль в голове, шее и спине. На лбу у него была ссадина от удара о дно реки.

Скорая помощь прибыла через несколько минут. Пострадавшему надели ортопедический воротник; береговая охрана помогла переместить его на носилки, после чего медики доставили пациента в больницу.

На следующий день этот молодой человек связался с береговой охраной G4S и поблагодарил за помощь. При ударе о дно реки юноша повредил позвонок, но уже выздоравливает.

Купавшиеся в Эмайыги молодые люди привыкли к прыжкам в воду на озере Элва, где для этого есть специальная вышка. Береговая охрана G4S обращает внимание на то, что на реке другие условия и там нельзя прыгать в воду головой вниз, как с вышки. G4S обеспечивает безопасность купальщиков на 21 пляже по всей Эстонии.