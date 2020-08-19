На Эмайыги прыгнувший в воду юноша ударился головой о дно

В понедельник сотрудники береговой охраны G4S, дежурившие в Тарту на пляже Эмайыги, вызвали скорую помощь молодому человеку, который прыгнул в воду на мелководье и разбил голову о дно реки.
17 августа около 14 часов на пляж Эмайыги пришли два юноши примерно 16–17 лет. Сотрудники береговой охраны заметили, что они заплыли за буйки, обозначающие конец отведенной для купания зоны, и с разгона прыгали в воду головой вниз. Береговые охранники дали молодым людям знак, что заплывать за буйки небезопасно, а для прыжков в воду головой вниз недостаточно глубоко. Погода была хорошая, юноши остались на пляже и через некоторое время снова стали прыгать в воду на мелководье неподалеку от берега.
В 15:48 один из двух друзей после прыжка в воду почувствовал себя плохо и лег у береговой линии. Работники береговой охраны сразу позвонили по номеру вызова экстренной помощи 112 и попросили юношу не шевелиться. Молодой человек сказал, что чувствует головокружение и боль в голове, шее и спине. На лбу у него была ссадина от удара о дно реки.
Скорая помощь прибыла через несколько минут. Пострадавшему надели ортопедический воротник; береговая охрана помогла переместить его на носилки, после чего медики доставили пациента в больницу.
На следующий день этот молодой человек связался с береговой охраной G4S и поблагодарил за помощь. При ударе о дно реки юноша повредил позвонок, но уже выздоравливает.
Купавшиеся в Эмайыги молодые люди привыкли к прыжкам в воду на озере Элва, где для этого есть специальная вышка. Береговая охрана G4S обращает внимание на то, что на реке другие условия и там нельзя прыгать в воду головой вниз, как с вышки. G4S обеспечивает безопасность купальщиков на 21 пляже по всей Эстонии.
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