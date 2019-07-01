На Эмайыги береговая охрана спасла в стельку пьяного мужчину. Он не мог доплыть до берега

30 июня примерно в 19:30 дежурившие на пляже Эмайыги береговые охранники G4S заметили в воде двух нетрезвых мужчин.

Сотрудники береговой охраны позвали пьяных купальщиков на берег. Один смог доплыть самостоятельно, другой держался за буек, обозначающий конец предназначенной для плавания зоны. Спасатели на воде приблизились к нему на лодке. Мужчина в возрасте за 30 признался, что выбился из сил и не сможет доплыть до берега. Береговые охранники помогли ему забраться в лодку и доставили его на берег.

На берегу мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения, потерял сознание. Работники G4S перевернули его на бок и стали вызывать скорую помощь, однако мужчина пришел в сознание, встал и снова пошел в воду. Один из береговых охранников побежал за ним и вернул его на берег.

Тем временем второй мужчина искал на пляже свою одежду. В довершение всего двое нетрезвых приятелей повздорили из-за пропавшей пачки сигарет.

Прибывший по вызову береговой охраны патруль G4S вывел мужчин с пляжа. От пьяных отдыхающих на пляже остались пустая бутылка водки и тара от long drink.

В 2018 году в Эстонии утонули 43 человека, половина из них были нетрезвыми. Состояние алкогольного опьянения — главная причина утопления среди мужчин. Опасность представляют даже небольшая степень опьянения и похмелье. Употребивший алкоголь человек быстро устает, также у него возникают рефлекторные функциональные расстройства системы кровообращения. Может быстро наступить переохлаждение и резко ухудшиться кровоснабжение конечностей.