На досмотре в аэропорту у юной украинки в ручной клади нашли холодное оружие

В ходе разбирательства выяснилось, что нож, найденный у гражданки Украины 2002 года рождения, является холодным оружием, запрещенным в гражданском обороте.

Дела в отношении девушки возбуждать не стали, так как она является несовершеннолетней и было не ясно, вернется ли она когда-нибудь в Эстонию.

Нож был изъят по акту для дальнейшего уничтожения. Девушка отбыла в тот же день самолетом в Киев.