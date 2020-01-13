13.01.2020, 17:52

На досмотре в аэропорту у юной украинки в ручной клади нашли холодное оружие


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Nuga
NugaFoto: Andres Putting

Пыхьяская префектура сообщила об инциденте, произошедшем в воскресенье в Таллиннском аэропорту: у 17-летней гражданки Украины был найден в ходе предполетного досмотра нож.

В ходе разбирательства выяснилось, что нож, найденный у гражданки Украины 2002 года рождения, является холодным оружием, запрещенным в гражданском обороте.

Дела в отношении девушки возбуждать не стали, так как она является несовершеннолетней и было не ясно, вернется ли она когда-нибудь в Эстонию.

Нож был изъят по акту для дальнейшего уничтожения. Девушка отбыла в тот же день самолетом в Киев.

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