13.01.2020, 17:52
На досмотре в аэропорту у юной украинки в ручной клади нашли холодное оружие
Пыхьяская префектура сообщила об инциденте, произошедшем в воскресенье в Таллиннском аэропорту: у 17-летней гражданки Украины был найден в ходе предполетного досмотра нож.
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