На дорогах Эстонии за последние сутки выявили 21 пьяного водителя
Нетрезвые водители остаются головной болью для полиции — за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 21 нарушителя, позволившего себе сесть за руль в пьяном виде.
Нетрезвые водители остаются головной болью для полиции — за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 21 нарушителя, позволившего себе сесть за руль в пьяном виде.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что все задержанные находились под воздействием алкогольных напитков, передает rus.err.ee.
По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей не произошло.
Борьба с нетрезвыми водителями - один из приоритетов в работе дорожной полиции.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
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