На дорогах Эстонии за последние сутки выявили 21 пьяного водителя

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что все задержанные находились под воздействием алкогольных напитков, передает rus.err.ee.

По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей не произошло.

Борьба с нетрезвыми водителями - один из приоритетов в работе дорожной полиции.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.