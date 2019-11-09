09.11.2019, 15:39

На детской площадке в Пайде разлили ядовитую жидкость. Несколько детей пострадали

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Punane 31
Punane 31Foto: Madis Veltman

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Пайде на детской площадке в парке Лембиту кто-то разлил средство для чистки труб Torusiil. Пока нет оснований полагать, что это было сделано специально.

"Ребенок играл на карусели в парке Лембиту, потом подбежал к папе и пожаловался на зуд и пощипывание", — напасала одна мать в Facebook.

Она добавила, что на попе сильные ожоги, ребенок ревет. Они уже сообщили в полицию и пошли в ЭМО. "Хорошо, что ребенок не засунул руки в рот", — пишет она.

Другая мама написала, что штаны ее ребенка были белыми, а на теле оказались ожоги 2-й степени. Они уже были в отделении экстренной помощи, ребенок не может сидеть.

Было ли рассыпано химическое средство на площадке специально — решит полиция. По их словам, по нынешней информации, нет оснований полагать, что это было сделано преднамеренно, чтобы навредить детям.

Спасатели уже зачистили место. Теперь оно безопасно для людей.

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