На детской площадке в Пайде разлили ядовитую жидкость. Несколько детей пострадали

"Ребенок играл на карусели в парке Лембиту, потом подбежал к папе и пожаловался на зуд и пощипывание", — напасала одна мать в Facebook.

Она добавила, что на попе сильные ожоги, ребенок ревет. Они уже сообщили в полицию и пошли в ЭМО. "Хорошо, что ребенок не засунул руки в рот", — пишет она.

Другая мама написала, что штаны ее ребенка были белыми, а на теле оказались ожоги 2-й степени. Они уже были в отделении экстренной помощи, ребенок не может сидеть.

Было ли рассыпано химическое средство на площадке специально — решит полиция. По их словам, по нынешней информации, нет оснований полагать, что это было сделано преднамеренно, чтобы навредить детям.

Спасатели уже зачистили место. Теперь оно безопасно для людей.