22.10.2019, 11:05

На борту Silja Europa за одну ночь умерло два человека. Что же случилось?

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rus.delfi.ee
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Silja Europa
Silja EuropaFoto: Priit Simson

Эстонская полиция не возбудила расследования по факту смерти двух граждан Финляндии на пароме Silja Europa, пишет yle.fi. По данным эстонских правоохранителей, смерть мужчины и женщины не вызывает подозрений. Следов насилия не обнаружено.

– Мы не видим состава преступления, — сообщила по электронной почте информационному агентству STT представитель эстонской полиции Леана Лойде.

По ее словам, истинную причину смерти покажет вскрытие.

Скончавшиеся — женщина в возрасте 25 лет и мужчина 21 года. Тело женщины нашли в воскресенье в три часа ночи, тело мужчины на два часа позже.

По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу. Умершие ночевали в Таллинне на корабле, их тела были найдены в каютах? когда паром находился в порту Таллинна. Каюты не были расположены рядом.

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