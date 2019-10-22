На борту Silja Europa за одну ночь умерло два человека. Что же случилось?

– Мы не видим состава преступления, — сообщила по электронной почте информационному агентству STT представитель эстонской полиции Леана Лойде.

По ее словам, истинную причину смерти покажет вскрытие.

Скончавшиеся — женщина в возрасте 25 лет и мужчина 21 года. Тело женщины нашли в воскресенье в три часа ночи, тело мужчины на два часа позже.

По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу. Умершие ночевали в Таллинне на корабле, их тела были найдены в каютах? когда паром находился в порту Таллинна. Каюты не были расположены рядом.