На борту Silja Europa за одну ночь умерло два человека. Что же случилось?

Эстонская полиция не возбудила расследования по факту смерти двух граждан Финляндии на пароме Silja Europa, пишет yle.fi. По данным эстонских правоохранителей, смерть мужчины и женщины не вызывает подозрений. Следов насилия не обнаружено.
– Мы не видим состава преступления, — сообщила по электронной почте информационному агентству STT представитель эстонской полиции Леана Лойде.
По ее словам, истинную причину смерти покажет вскрытие.
Скончавшиеся — женщина в возрасте 25 лет и мужчина 21 года. Тело женщины нашли в воскресенье в три часа ночи, тело мужчины на два часа позже.
По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу. Умершие ночевали в Таллинне на корабле, их тела были найдены в каютах? когда паром находился в порту Таллинна. Каюты не были расположены рядом.
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