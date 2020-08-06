06.08.2020, 17:12
На Балтийском вокзале мужчина пошел на полицейских с ножом. Пришлось применять спецсредства
В четверг в начале четвертого дня на Балтийском вокзале столицы полицейским пришлось утихомирить нетрезвого мужчину, который угрожал окружающим ножом.
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