На Балтийском вокзале мужчина пошел на полицейских с ножом. Пришлось применять спецсредства

Как сообщает полиция, сначала мужчина угрожал другому мужчине. Приказу со стороны стражей порядка бросить нож он не подчинился, а наоборот, двинулся со своим оружием в сторону правоохранителей. Полицейские использовали для пресечения противоправных действий нарушителя порядка электрошокер.

Скорая помощь доставила махавшего ножом мужчину на медосмотр в больницу. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного расследования.