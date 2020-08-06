На Балтийском вокзале мужчина пошел на полицейских с ножом. Пришлось применять спецсредства(19)
В четверг в начале четвертого дня на Балтийском вокзале столицы полицейским пришлось утихомирить нетрезвого мужчину, который угрожал окружающим ножом.
В четверг в начале четвертого дня на Балтийском вокзале столицы полицейским пришлось утихомирить нетрезвого мужчину, который угрожал окружающим ножом.
Как сообщает полиция, сначала мужчина угрожал другому мужчине. Приказу со стороны стражей порядка бросить нож он не подчинился, а наоборот, двинулся со своим оружием в сторону правоохранителей. Полицейские использовали для пресечения противоправных действий нарушителя порядка электрошокер.
Скорая помощь доставила махавшего ножом мужчину на медосмотр в больницу. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного расследования.
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