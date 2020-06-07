На автозаправке около Лихула преступник застрелил двоих, еще трое получили ранения

Подозреваемый задержан, сообщил Delfi представитель полиции в 1:15.

По данным Депортамента полиции, как минимум еще три человека получили ранения. После стрельбы мужчина скрылся в лесу, полиция перекрыла окружающие дороги и попросила людей избирать альтернативные маршруты передвижения.

По словам местных жителей, стрельба произошла в Лихула на заправочной станции Olerex. Пользователи местной группы в Фейсбуке сообщают, что на заправке встретились две группы, одна на мотоциклах, а другая в автомобиле Subaru, затем началась стрельба.

Детали произошедшего полиция сообщит на специальной пресс-конференции, которую Delfi будет освещать в прямом эфире.