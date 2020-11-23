23.11.2020, 11:13
На автовокзале в Таллинне нашли труп 36-летней женщины
Полиция подтвердила информацию RusDelfi, что в cтенах
таллиннского автобусного вокзала был найден труп.
Полиция подтвердила информацию RusDelfi, что в cтенах
таллиннского автобусного вокзала был найден труп.
"19 ноября примерно в 18.45 в помещении Таллиннского автовокзала было найдено тело 36-летней женщины без признаков насилия. Точные причины смерти выяснит вскрытие", — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан RusDelfi.
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