На автобусной остановке в Ласнамяэ один мужчина напал на другого с ножом

"В полицию сообщили о произошедшем находившиеся на автобусной остановке люди, позвонив по номеру 112, что является единственно правильным поступком при виде нарушения порядка или нуждающегося в помощи. Благодарим людей, которые позвонили в полицию!" — сказал полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в нападении мужчину в отделение для выяснения обстоятельств.

Пострадавшего скорая помощь осмотрела на месте происшествия, но ранения мужчины не были серьезными и в доставке в больницу он не нуждался.