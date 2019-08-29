29.08.2019, 07:45

На автобусной остановке в Ласнамяэ один мужчина напал на другого с ножом

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rus.delfi.ee
EST 24
На автобусной остановке в Ласнамяэ один мужчина напал на другого с ножом
Lugeja foto

В среду вечером около 21:50 в Таллинне на Нарвском шоссе на автобусной остановке "Катлери" 44-летний мужчина напал на 38-летнего с ножом.

"В полицию сообщили о произошедшем находившиеся на автобусной остановке люди, позвонив по номеру 112, что является единственно правильным поступком при виде нарушения порядка или нуждающегося в помощи. Благодарим людей, которые позвонили в полицию!" — сказал полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в нападении мужчину в отделение для выяснения обстоятельств.

Пострадавшего скорая помощь осмотрела на месте происшествия, но ранения мужчины не были серьезными и в доставке в больницу он не нуждался.

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