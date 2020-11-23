На 82-летнюю велосипедистку напали собаки. Женщину доставили в больницу

Согласно первоначальным данным, одна из собак укусила женщину, в результате чего она упала с велосипеда. Из-за полученной от укуса раны женщину доставили в больницу на осмотр.

Согласно данным, напавшие на женщину собаки каким-то образом выбрались из двора, несмотря на радио-ошейники. Полиция напоминает, что владельцы собак должны содержать их таких образом, чтобы они не могли напасть на проходящих мимо людей.