Мужчину спасли из горящей квартиры. Благодарить нужно охранника и не только его

Сообщение о пожаре поступило в G4S примерно в десять часов вечера. На телефонный звонок жилец квартиры не ответил, поэтому на место происшествия был выслан патруль охранной фирмы. В это время центр управления еще раз попытался связаться с жильцом квартиры, но безрезультатно.

Прибывший на место охранник услышал раздающийся из окна квартиры сигнал тревоги и отправился проверить ситуацию. Когда он постучал в дверь, никто не открыл, поэтому охранник решил войти в квартиру.

В помещении было темно, оно было заполнено дымом. Светя карманным фонариком, охранник увидел в гостиной спящего на диване мужчину. Жилец квартиры не отреагировал на сигнал тревоги, издаваемый охранным оборудованием, на телефонные звонки из центра управления, стук в дверь и оклики охранника — он проснулся, только когда охранник встряхнул его.

Мужчине потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, после чего он побежал на кухню и выключил все бытовые приборы. Охранник помог ему открыть окна, чтобы проветрить помещение, и выйти на улицу на свежий воздух.

Как выяснилось, на плите была оставлена кастрюля с супом, и еда пригорела. Квартира была заполнена дымом и угарным газом, однако пламени не было и помощь спасателей не потребовалась. Охранник несколько раз предложил вызвать Cкорую, однако от помощи медиков мужчина отказался.

Как правило, громкий сигнал дымового датчика способен разбудить спящего человека. Тем не менее в данном случае для спасения жизни потребовались система охраны дома и приезд охранника.