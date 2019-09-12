Мужчина выпорол своего девятилетнего сына и получил штраф

Окружной прокурор Аарне Пруус выступил в суде с предложением закрыть уголовное дело в связи с тем, что вина отца незначительна. Мужчина должен выплатить в казну штраф в размере 250 евро. Ранее он в уголовном порядке не наказывался. Мать ребенка также выступила за прекращение дела, чтобы во время слушаний сыну не пришлось переживать все заново.

”Я согласился с этим, поскольку со стороны отца это был скорее спонтанный, а не злонамеренный поступок. В регистр наказаний это не будет занесено, но отец все равно получил свое наказание, так как ребенок испугался и спина покраснела”, — сказал прокурор.