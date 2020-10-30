30.10.2020, 12:43
Мужчина вломился в чужой дом и уснул на полу. А потом отказался уходить и перебрался в кровать
30 октября ночью полиция получила сообщение, что в Тарту на улице Равила пришедший домой человек обнаружил на полу в кухне незнакомого спящего мужчину.
Мужчина отказался уходить, после чего женщина позвонила в Центр тревоги и осталась ждать полиции на улице. По прибытии полиции незнакомый мужчина уже устроился в кровати.
Полиция пояснила, что 54-летний мужчина вломился в квартиру через заднюю дверь, его задержали в качестве подозреваемого в преступлении. Причиненный взломом двери ущерб составляет примерно 300 евро.
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