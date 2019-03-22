Мужчина, угрожавший торговому центру Solaris взрывом, заключен под стражу

”В бомбовой угрозе центру Solaris подозревается 32-летний мужчина”, — сказала Delfi ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Марле Рандла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Кроме того, в отношении мужчины недавно было возбуждено еще одного дело — за насилие в близких отношениях.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу и вчера суд удовлетворил ходатайство.

Уголовные дела были объединены и в ближайшее время полиция передаст материалы прокуратуре, после чего будет определен дальнейший ход дела.

Действующие уголовных наказаний у мужчины нет, но он попадал в орбиту внимания полиции в связи с различными проступками.