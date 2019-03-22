22.03.2019, 15:45

Мужчина, угрожавший торговому центру Solaris взрывом, заключен под стражу

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Solarise keskusele tehtud pommiähvardus, mis osutus rumalaks naljaks
Solarise keskusele tehtud pommiähvardus, mis osutus rumalaks naljaksFoto: Delfi lugeja

Вчера был заключен под стражу 32-летний мужчина, подозреваемый в том, что в прошлую пятницу сообщил о минировании торгового Solaris, что оказалось неправдой.

”В бомбовой угрозе центру Solaris подозревается 32-летний мужчина”, — сказала Delfi ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Марле Рандла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Кроме того, в отношении мужчины недавно было возбуждено еще одного дело — за насилие в близких отношениях.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу и вчера суд удовлетворил ходатайство.

Уголовные дела были объединены и в ближайшее время полиция передаст материалы прокуратуре, после чего будет определен дальнейший ход дела.

Действующие уголовных наказаний у мужчины нет, но он попадал в орбиту внимания полиции в связи с различными проступками.

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