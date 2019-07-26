Мужчина угрожал своей пожилой матери убийством. Суд заключил его под стражу

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Кайри Нерот, собранные улики указывают на то, что угрозы имели постоянный характер.

”Поскольку существовала опасность, что мужчина может применить в отношении матери насилия, полиция задержала его в качестве подозреваемого. Каждый человек имеет право на безопасное проживание, особенно у себя дома”, — отметила она.

25 июля прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев. Суд ходатайство удовлетворил.