26.07.2019, 18:10
Мужчина угрожал своей пожилой матери убийством. Суд заключил его под стражу
23 июля в доме на улице Хейна в Кивиыли 51-летний мужчина угрожал своей 80-летней матери убийством.
23 июля в доме на улице Хейна в Кивиыли 51-летний мужчина угрожал своей 80-летней матери убийством.
По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Кайри Нерот, собранные улики указывают на то, что угрозы имели постоянный характер.
”Поскольку существовала опасность, что мужчина может применить в отношении матери насилия, полиция задержала его в качестве подозреваемого. Каждый человек имеет право на безопасное проживание, особенно у себя дома”, — отметила она.
25 июля прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев. Суд ходатайство удовлетворил.
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