26.07.2019, 18:10

Мужчина угрожал своей пожилой матери убийством. Суд заключил его под стражу

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KÄERAUAD
Illustratiivne fotoFoto: Sven Arbet

23 июля в доме на улице Хейна в Кивиыли 51-летний мужчина угрожал своей 80-летней матери убийством.

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Кайри Нерот, собранные улики указывают на то, что угрозы имели постоянный характер.

”Поскольку существовала опасность, что мужчина может применить в отношении матери насилия, полиция задержала его в качестве подозреваемого. Каждый человек имеет право на безопасное проживание, особенно у себя дома”, — отметила она.

25 июля прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев. Суд ходатайство удовлетворил.

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