27.01.2021, 13:29

Мужчина угрожал соседу похожим на оружие предметом: полиция отреагировала усиленным составом


EST
Õhupüss
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Вчера в Пярну мужчина угрожал своему соседу похожим на оружие предметом.

26 января полиция получила сообщение о том, что во дворе частного дома на улице Мериметса в Пярну 36-летний мужчину угрожал своему соседу, 51-летнему мужчине, предметом, похожим на оружие. Полиция отреагировала усиленным составом и задержала 36-летнего мужчину.

Выяснилось, что речь идет о воздушном ружье. Обстоятельства случившегося выясняются.

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