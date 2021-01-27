27.01.2021, 13:29
Мужчина угрожал соседу похожим на оружие предметом: полиция отреагировала усиленным составом(2)
Вчера в Пярну мужчина угрожал своему соседу похожим на оружие предметом.
Вчера в Пярну мужчина угрожал своему соседу похожим на оружие предметом.
26 января полиция получила сообщение о том, что во дворе частного дома на улице Мериметса в Пярну 36-летний мужчину угрожал своему соседу, 51-летнему мужчине, предметом, похожим на оружие. Полиция отреагировала усиленным составом и задержала 36-летнего мужчину.
Выяснилось, что речь идет о воздушном ружье. Обстоятельства случившегося выясняются.
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