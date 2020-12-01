Мужчина уехал из дома на черном авто и не вернулся. Нужна ваша помощь!

Полиция просит помощи в поисках 40-летнего Силвета, который сегодня утром уехал из своего дома в волости Ряпина в Пылвамаа на черном автомобиле Volkswagen Phaeton и не вернулся.
Регистрационный номер автомобиля 294 TKX. Полиция отмечает, что без посторонней помощи мужчине может грозить опасность. Его мобильный телефон выключен.
Полиция просит всех, кто увидит изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 112.
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