Мужчина уехал из дома на черном авто и не вернулся. Нужна ваша помощь!

Регистрационный номер автомобиля 294 TKX. Полиция отмечает, что без посторонней помощи мужчине может грозить опасность. Его мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кто увидит изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 112.

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