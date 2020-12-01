01.12.2020, 14:15

Мужчина уехал из дома и не вернулся. Полиция обнаружила его вместе с автомобилем в лесу

 (3)
дополнено в 15:45
EST 5
Мужчина уехал из дома и не вернулся. Полиция обнаружила его вместе с автомобилем в лесу
PPA

Полиция просила помощи в поисках 40-летнего Силвета, который сегодня утром уехал из своего дома в волости Ряпина в Пылвамаа на черном автомобиле Volkswagen Phaeton и не вернулся. Полиция отмечала, что без посторонней помощи мужчине может грозить опасность.

В ходе поисков патруль нашел его около 15:00 на одной лесной дороге в волости Кастре в Тартрумаа.

Мужчина был в сознании, но нуждался в помощи. Полицейские оказали ему первую помощь, его жизнь больше не в опасности.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: