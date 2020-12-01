Мужчина уехал из дома и не вернулся. Полиция обнаружила его вместе с автомобилем в лесу

В ходе поисков патруль нашел его около 15:00 на одной лесной дороге в волости Кастре в Тартрумаа.

Мужчина был в сознании, но нуждался в помощи. Полицейские оказали ему первую помощь, его жизнь больше не в опасности.

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