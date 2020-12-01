01.12.2020, 14:15
Мужчина уехал из дома и не вернулся. Полиция обнаружила его вместе с автомобилем в лесу(3)
дополнено в 15:45
Полиция просила помощи в поисках 40-летнего Силвета, который сегодня утром уехал из своего дома в волости Ряпина в Пылвамаа на черном автомобиле Volkswagen Phaeton и не вернулся. Полиция отмечала, что без посторонней помощи мужчине может грозить опасность.
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