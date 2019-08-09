Мужчина ударил свою сожительницу, а потом угрожал ей ножом и топором

Вчера раньше полудня в деревне Рингисте волости Валга пьяный мужчина ударил свою сожительницу и угрожал ей ножом и топором.
"59-летняя женщина в ходе инцидента не пострадала", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск.
Полиция задержала 64-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и отвезла его сначала в арестную камеру вытрезвляться.
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