Мужчина ударил свою сожительницу, а потом угрожал ей ножом и топором

"59-летняя женщина в ходе инцидента не пострадала", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск.

Полиция задержала 64-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и отвезла его сначала в арестную камеру вытрезвляться.